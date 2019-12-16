Песков сравнил Зеленского и Порошенко

Различия в подходах у них имеются

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил Владимира Зеленского и Петра Порошенко. По его словам, разница в подходах двух президентов Украины существует.

Песков при этом оговорился, что не дело Москва говорить об их различиях. В то же время, он напомнил, что Порошенко начал войну на юго-востоке Украины, а Зеленский обещал ее прекратить.

"Мы надеемся, что это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути по минским договоренностям в плане реализации", - сказал представитель Кремля, его слова приводит ТАСС.

В Москве ожидают, что Украины будет выполнять взятые на себя обязательства.

Комментируя инициативу Киева об изменениях в конституцию Украины о децентрализации, Песков заметил, что их нужно проанализировать на предмет соответствия минским договоренностям.

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