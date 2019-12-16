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Путин рассказал об укреплении позиций России на рынке оружия

14:35
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Это происходят несмотря на санкции

Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию со стороны других стран. Об этом заявил Владимир Путин.

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В Кремле он провёл заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Президент отметил, что экспорт нашего оружия и техники растёт. Спрос остаётся стабильно высоким. Портфель заказов превышает 50 миллиардов долларов. Путин подчеркнул, что наша страна должна и дальше сохранять лидирующие позиции на рынке вооружений. При работе с зарубежными заказчиками особое внимание нужно уделять ключевым партнёрам (странам ОДКБ, СНГ) и представителям африканского континента. На их долю приходится треть всех закупок. Необходимо открывать за рубежом сервисные центры для обслуживания техники и предприятия по производству запчастей, а также продвигать отечественную продукцию с помощью выставок вооружений.

"Большой вклад в продвижение экспорта вносят международные выставочные мероприятия. В этом году в России прошли семь профильных выставок, в их числе военно-технический форум "Армия-2019", военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиационно-космический салон "МАКС-2019" в Жуковском. Продемонстрированы новейший истребитель пятого поколения Су-57, десантный транспортный вертолет повышенной грузоподъемности Ми-38Т, зенитно-ракетный комплекс средней дальности четвёртого поколения "Викинг", бронеавтомобиль "Тигр" и многие другие образцы техники. По итогам выставок заключены контракты на общую сумму около 35 миллиардов рублей", - сообщил Владимир Путин.

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