Путин рассказал об укреплении позиций России на рынке оружия

Это происходят несмотря на санкции

Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию со стороны других стран. Об этом заявил Владимир Путин.

В Кремле он провёл заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Президент отметил, что экспорт нашего оружия и техники растёт. Спрос остаётся стабильно высоким. Портфель заказов превышает 50 миллиардов долларов. Путин подчеркнул, что наша страна должна и дальше сохранять лидирующие позиции на рынке вооружений. При работе с зарубежными заказчиками особое внимание нужно уделять ключевым партнёрам (странам ОДКБ, СНГ) и представителям африканского континента. На их долю приходится треть всех закупок. Необходимо открывать за рубежом сервисные центры для обслуживания техники и предприятия по производству запчастей, а также продвигать отечественную продукцию с помощью выставок вооружений.

"Большой вклад в продвижение экспорта вносят международные выставочные мероприятия. В этом году в России прошли семь профильных выставок, в их числе военно-технический форум "Армия-2019", военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиационно-космический салон "МАКС-2019" в Жуковском. Продемонстрированы новейший истребитель пятого поколения Су-57, десантный транспортный вертолет повышенной грузоподъемности Ми-38Т, зенитно-ракетный комплекс средней дальности четвёртого поколения "Викинг", бронеавтомобиль "Тигр" и многие другие образцы техники. По итогам выставок заключены контракты на общую сумму около 35 миллиардов рублей", - сообщил Владимир Путин.

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