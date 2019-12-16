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"Я перестала дышать": Светлана Крючкова рассказала о клинической смерти

14:11
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Ее спасли случайным образом

69-летняя актриса Светлана Крючкова рассказала о том, как она перенесла клиническую смерть. 
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В 2006 году Крючкова перенесла несколько операций под наркозом. "Мальчик-анестезиолог дал мне наркоз. А я вдруг перестала дышать. Он сказал: "Она не дышит". Заведующий реанимацией, к счастью, шел мимо. Он открыл дверь и вернул меня жизни", - вспомнила актриса на передаче "Судьба человека". К счастью, заведующий сам оказался анестезиологом. 

Через несколько дней ее спаситель позвонил Крючковой, но она его не узнала. "Это твой ангел", - пошутил врач, после чего актриса сразу вспомнила, какой любовью и доброжелательностью ее окружили в больнице. "Было ощущение, что я на материнских руках", - поделилась звезда, признавшись, что не любит говорить о своих болезнях. 

Напомним, на счету Светланы Крючковой десятки ролей в кино и театре. Она снималась в телефильмах про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, в картинах "Большая перемена", "Старший сын", "Чучело" и так далее. 

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