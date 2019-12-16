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Собянин открыл Большой Москворецкий мост после капремонта

13:57
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Мост фактически разобрали и собрали заново

Обновлённый Большой Москворецкий мост открыл мэр столицы Сергей Собянин. Капитальный ремонт этого инженерного сооружения проводился впервые за 80 лет. 

Работы завершили почти в два раза быстрее запланированного срока. Строители обновили гранитную облицовку и дорожное полотно, заменили все несущие конструкции, поменяли пролёты, уплотнили грунт под фундаментами основных опор. Восстановлена грузоподъёмность моста, а срок его службы продлён ещё на сто лет.

Одновременно проводилась и реставрация этого исторического объекта. Перед строителями стояла задача сохранить первоначальный облик столичной достопримечательности.

"Специалистам предстояли сложнейшие работы, фактически нужно было частично разобрать мост и собрать его заново. И с этой задачей они справились на "отлично", почти в 2 раза быстрее нормативных сроков. Следующий большой ремонт потребуется мосту не ранее чем через 25 лет, а, возможно, и намного позже", – отметил Сергей Собянин.

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