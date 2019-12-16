ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семья убитой аспирантки резко отреагировала на исповедь историка Соколова

14:39
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Адвокат ждет продолжения истории

Семья убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отреагировало на заявление доцента Олега Соколова о том, что он собирался жениться на их дочери.

Родные ничего не знали о планах Насти связать себя узами брака со своим преподавателем. По словам адвоката матери убитой, все эти заявления Соколова ничто иное как попытка убедить следствие в том, что убийство произошло в состоянии аффекта, то есть пытается получить основания для смягчения наказания, пишет РБК.

"Мы считаем, что история о том, что Настя бросилась на него с ножом, не зашла. Сейчас он говорит, что они собирались подавать заявление в ЗАГС. А дальше какое будет развитие событий? Появится информация, что она ему изменяла, он узнал об этом накануне подачи заявления в ЗАГС и был в состоянии аффекта?", - прокомментировала она письмо-исповедь обвиняемого в убийстве.

Накануне Соколов написал журналистам письмо, в котором рассказал о планах жениться на Анастасии Ещенко. Пара должна была подать заявление в ЗАГС 12 ноября, но за четыре дня до этого случилось непоправимое – доцент застрелил и расчленил свою возлюбленную.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Историк Олег Соколов
Историк Олег Соколов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.