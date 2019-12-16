Семья убитой аспирантки резко отреагировала на исповедь историка Соколова

Адвокат ждет продолжения истории

Семья убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отреагировало на заявление доцента Олега Соколова о том, что он собирался жениться на их дочери.

Родные ничего не знали о планах Насти связать себя узами брака со своим преподавателем. По словам адвоката матери убитой, все эти заявления Соколова ничто иное как попытка убедить следствие в том, что убийство произошло в состоянии аффекта, то есть пытается получить основания для смягчения наказания, пишет РБК.

"Мы считаем, что история о том, что Настя бросилась на него с ножом, не зашла. Сейчас он говорит, что они собирались подавать заявление в ЗАГС. А дальше какое будет развитие событий? Появится информация, что она ему изменяла, он узнал об этом накануне подачи заявления в ЗАГС и был в состоянии аффекта?", - прокомментировала она письмо-исповедь обвиняемого в убийстве.

Накануне Соколов написал журналистам письмо, в котором рассказал о планах жениться на Анастасии Ещенко. Пара должна была подать заявление в ЗАГС 12 ноября, но за четыре дня до этого случилось непоправимое – доцент застрелил и расчленил свою возлюбленную.

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