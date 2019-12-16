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Миллионера застрелили на глазах у пасынка

15:25
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Мужчина отказался отдавать свой чемодан

В Аргентине застрелили 50-летнего британского бизнесмена и миллионера Мэтью Чарльза Гиббарда.

Инцидент произошел в центре Буэнос-Айреса. Преступники на мотоциклах поджидали мужчину возле отеля Faena Art, они рассчитывали заполучить багаж бизнесмена.

Однако Гиббард и его 28-летний пасынок Стефан Джошуа Зоун решили не идти на поводу у преступников принялись защищать сумки. Один из злоумышленников выстрелил в ногу Зоуна, а затем в Гиббарда.

После нападения грабители скрылись, миллионер скончался от полученных ран, а пасынка госпитализировали в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Гиббард возглавлял компанию Tingdene, которая занимается обслуживанием домов престарелых. Ее годовой оборот составляет порядка 20 миллионов фунтов стерлингов.

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