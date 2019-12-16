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Младший сын Миддлтон огорошил первым словом

15:09
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Такого никто не ожидал

Первое слово, произнесенное младшим сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма, удивило его родителем. 
Кейт Миддлтон заметили в роддоме

Годовалый Луи уже пытается разговаривать. Большую часть его лепета трудно разобрать, однако некоторые слова и даже фразы уже можно понять. Как рассказала в эфире ВВС Миддлтон, первым словом малыша стало "Мэри". Так зовут популярного в Британии автора кулинарных книг - Мэри Берри.

Берри - кумир герцогини Кембриджской. На ее кухне можно найти несколько томиков с фотографией Берри на обложке. Видимо, маленькому Луи так часто показывали яркие книги Мэри, что он запомнил ее имя. Очевидно, что это стало малоприятным сюрпризом для Кейт и Уильяма, ведь обычно родители хотят услышать от младенца совсем другие слова - "мама" и "папа". Однако Кембриджи, будучи людьми отнюдь не глупыми, отнеслись к этому с юмором. 

Кстати, Кейт удалось встретиться с Мэри Берри на съемках телепередачи.  

Кстати, недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям приготовили праздничный обед для англичан, которые проводят Рождественскую ночь на работе. Герцоги встали за плиту в рамках благотворительной акции. 

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