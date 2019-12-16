В Москве пьяный мужчина угнал машину каршеринга и устроил ДТП

Полиция задержала мужчину, который столкнулся с двумя машинами

В столице задержан 23-летний мужчина, который угнал незапертый автомобиль каршеринга на Верхней Красносельской улице, однако не справился с управлением и попал в аварию. Рядом с местом инцидента оказались сотрудники ДПС, которые и задержали нарушителя.

В отношении мужчины по факту пьяного вождения составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении машиной. Задержанный находится под подпиской о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ноябре два человека погибли на севере Москвы, после того как машина каршеринга протаранила забор. Как выяснилось, автомобиль гнал на скорости 180 километров в час.

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