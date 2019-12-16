ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве пьяный мужчина угнал машину каршеринга и устроил ДТП

15:34
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Полиция задержала мужчину, который столкнулся с двумя машинами

В столице задержан 23-летний мужчина, который угнал незапертый автомобиль каршеринга на Верхней Красносельской улице, однако не справился с управлением и попал в аварию. Рядом с местом инцидента оказались сотрудники ДПС, которые и задержали нарушителя.

В отношении мужчины по факту пьяного вождения составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении машиной. Задержанный находится под подпиской о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ноябре два человека погибли на севере Москвы, после того как машина каршеринга протаранила забор. Как выяснилось, автомобиль гнал на скорости 180 километров в час.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
ДТП
ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.