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Жеребьевка Лиги чемпионов: сильнейшие сойдутся уже в 1\8

15:37
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Российские клубы в плей-офф не вышли – впервые за 18 лет

Жеребьевка 1\8 финала Лиги чемпионов прошла в швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА. Результаты немного неожиданные: по ее итогам ясно, что турнир уже на этом покинет один из главных претендентов на обладание европейским кубком – испанский "Реал" сыграет с английским "Манчестер Сити".
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Немецкая "Боруссия" сыграет с французским ПСЖ, итальянская "Аталанта" с испанской "Валенсией", "Атлетико" из Мадрида встретится с британцами из "Ливерпуля", другие островитяне из "Челси" сойдутся в поединке с немецкой "Баварией". В других парах – представители тех же чемпионатов: британский "Тоттенхэм" и германский "РБ Лейпциг", французский "Лион" и итальянский "Ювентус", "Наполи" из Неаполя и испанская "Барселона".

Эксперты отмечают, что впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов вышли только представители топ-пятерки европейского футбола: Испании, Англии, Германии, Италии и Франции. Российские клубы тоже поставили своеобразный рекорд: ни один из них не пробился в плей-офф турнира впервые за 18 лет, пишет Sport24.

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