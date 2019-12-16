"Обозначила длину": учительница насильно отстригла челку школьнику

Ученик не держит зла на преподавателя

В Волгоградской области учительница русского языка и литературы Гульнара Мутаева во время урока отрезала челку 14-летнему школьнику.

Инцидент произошел в школе №2 города Палласовка. Между педагогом и мальчиком произошел конфликт, в ходе которого Мутаева решила изменить школьнику прическу.

Свой поступок она объяснила тем, что ребенок постоянно ходил неухоженным, им никто не занимался. Падающие на глаза волосы мешали мальчику учиться. Поэтому Мутаева взяла ножницы и немного "обозначила длину" волос.

"Волосы были очень длинные: от виска три сантиметра, волосы ниспадали на глаза. Тем более у него большие проблемы со зрением. Я сама себя ругаю, что приняла такие меры", - рассказала Мутаева телеканалу "360".

По ее словам, мальчик нормально отреагировал на произошедшее и спокойно ушел на урок английского языка. А уже после занятий "школьника уже кто-то серьезно обкорнал".

Родители школьника назвали произошедшее унижением. На данный момент преподавательница отстранена от работы. Начала служебная проверка, которая выяснит причины произошедшего и степень вины учительницы.

В свою очередь остальные родители заступились за Мутаеву. Директор школы охарактеризовала учительницу как настоящего профессионала. Учительница русского еще и классный руководитель в классе мальчика, она заботилась о нем, как о собственном сыне. По ребенку было видно, что его родители не особо им занимались.

Не держит зла на преподавателя и сам остриженный мальчик. Он рассказал, что уже помирился с преподавателем, сходил в парикмахерскую и привел свои волосы в порядок.

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