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Марина Порошенко пожаловалась на преследования из-за фамилии

15:56
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Жену экс-президента "выдавили" из Культурного фонда

Марина Порошенко пожаловалась на давление со стороны новых украинских властей. Супруга экс-президента Незалежной Петра Порошенко выступила с видеообращением, в котором объявила об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда.
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По словам бывшей первой леди Украины, она оставила пост, чтобы предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды Культурного Фонда. Порошенко рассказала, что несколько дней назад руководству организации поступило "предложение" от министра культуры и спорта, который настоятельно рекомендовал досрочно прекратить ее полномочия.

"Претензия ко мне одна – моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь этим. Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост – тоже не буду!",  - заявила жена Порошенко.

Украинский Культурный фонд – бюджетное учреждение, которое распределяет средства на культурные проекты. Марина Порошенко стала его председателем в январе 2018 года, сообщает "Вести.ua".

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