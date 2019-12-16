"Кусайте своим ядом себя": Лазарев высказался о скандале с Биланом

Сравнение с коллегой ему не по душе

Певец Сергей Лазарев сделал заявление на волне скандала с концертом в Амстердаме, на котором отказался выступать его коллега Дима Билан.

Лазарев опубликовал в Instagram видео своего выступления в нидерландской столице. "Шоу победителей. Это было просто потрясающе! Спасибо вам!" - написал артист, заявив, что для него было честью снова выступить перед европейской публикой от России.

Многие интернет-пользователи порадовались за Сергея Лазарева. Его назвали гордостью нашей страны. Однако кто-то из подписчиков удивился, почему на шоу отправился Лазарев, а не Дима Билан, который занял первое место на "Евровидении-2008".

"Я - победитель зрительского голосования, это раз. И дважды призер "Евровидения" - это два! И поверьте, не всегда победитель тот, кто оказывается с трофеем в руках. Зрительская любовь гораздо важнее, и тут уж я точно на 100% победитель! Так что умерьте свой пыл и кусайте своим ядом себя", - написал Лазарев, после чего удалил свое сообщение.

Ранее стало известно, что Билан не захотел приезжать на концерт в Амстердам. Звезде якобы не понравилось, что его имя на афише было написано более мелким шрифтом, чем имя Лазарева.

Яна Рудковская, продюсер Билана, опровергла эту информацию. По ее словам, организаторы концерта не выполнили некие условия договора, к тому же на эту дату у музыканта появились другие планы. Также сообщалось, что изначально в Нидерланды позвали только победителей "Евровидения", но потом пригласили чуть ли не всех участников песенного конкурса.

Напомним, Сергей Лазарев ездил на "Евровидение" в 2016 и в 2019 годах. Ему дважды удалось занять третье место.

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