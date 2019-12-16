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Путин продлил "заморозку" накопительной части пенсии

15:59
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Госдума приняла документ 10 декабря

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому накопительная пенсия "заморожена" до 2023 года. Ранее установленный законом срок заканчивался в 2021 году.

"Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам", - пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Отметим, что продление "заморозки" происходит ежегодно, начиная с 2014 года. Цель - стабилизировать бюджет Пенсионного фонда.

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