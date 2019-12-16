Путин продлил "заморозку" накопительной части пенсии

Госдума приняла документ 10 декабря

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому накопительная пенсия "заморожена" до 2023 года. Ранее установленный законом срок заканчивался в 2021 году.

"Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам", - пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Отметим, что продление "заморозки" происходит ежегодно, начиная с 2014 года. Цель - стабилизировать бюджет Пенсионного фонда.

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