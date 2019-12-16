Путин избавил россиян от "банковского роуминга"

Комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка стали вне закона
Владимир Путин отменил в России комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Подписанный президентом закон о запрете так называемого банковского роуминга опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, размер комиссии при переводе денег между счетами физических лиц в одном банке не может быть обусловлен открытием счетов в разных отделениях. Существование таких комиссий является "межрегиональной дискриминацией потребителя".
Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что банки получают повышенное вознаграждение за процедуры, которые никаких затрат не влекут.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"