Путин избавил россиян от "банковского роуминга"

Комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка стали вне закона

Владимир Путин отменил в России комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Подписанный президентом закон о запрете так называемого банковского роуминга опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, размер комиссии при переводе денег между счетами физических лиц в одном банке не может быть обусловлен открытием счетов в разных отделениях. Существование таких комиссий является "межрегиональной дискриминацией потребителя".

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что банки получают повышенное вознаграждение за процедуры, которые никаких затрат не влекут.

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