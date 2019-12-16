Путин обсудил с Меркель итоги саммита в Париже

Лидеры поговорили об энергобезопасности стран ЕС

Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Лидеры России и ФРГ обсудили итоги саммита в "нормандском формате", который проходил в Париже 9 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Стороны обсудили энергобезопасность европейских стран "в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2".

Также в ходе разговора Путин и Меркель затронули ситуацию в Ливии. Лидеры настаивают на возобновлении мирного диалога.

Напомним, встреча лидеров "нормандской четверки" прошла 9 декабря. На итоговой пресс-конференции российский лидер указал на необходимость выполнения Минских соглашений. Кроме того, в Париже состоялась первая двусторонняя встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"