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Путин обсудил с Меркель итоги саммита в Париже

16:11
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Лидеры поговорили об энергобезопасности стран ЕС

Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Лидеры России и ФРГ обсудили итоги саммита в "нормандском формате", который проходил в Париже 9 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
Кто "победил" на саммите в Париже?

Стороны обсудили энергобезопасность европейских стран "в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2".

Также в ходе разговора Путин и Меркель затронули ситуацию в Ливии. Лидеры настаивают на возобновлении мирного диалога.

Напомним, встреча лидеров "нормандской четверки" прошла 9 декабря. На итоговой пресс-конференции российский лидер указал на необходимость выполнения Минских соглашений. Кроме того, в Париже состоялась первая двусторонняя встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

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