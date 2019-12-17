Что надеть в новогоднюю ночь: советы от Влада Лисовца

Не вся одежда придется Крысе по душе

Наступающий год пройдет под знаком Белой Металлической Крысы, которая любит все яркое, блестящее и свободное. Стилист Владислав Лисовец рассказал ТВЦ.RU, какой наряд выбрать для новогодней ночи.

Владислав Лисовец родился в год Крысы и хорошо знает ее предпочтения. "Ей понравится все, в чем вы будете бодры и веселы. Крысы очень живые и общительные, поэтому будьте блестящими. Приобретите что-то светлых оттенков. Пускай это даже будут летние цвета. Не стоит быть в чем-то темном. Хотя если вы чувствуете, что это ваш цвет и что вам в нем комфортно, [то почему бы и нет]. Все зависит от внутреннего ощущения. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то примерял на себя неподходящий наряд только потому, что Крыса может обидеться", - сказал fashion-эксперт.

Кстати, сам Лисовец всегда встречает новый год в черных брюках, белой рубашке и пиджаке. К этому образу он добавляет еще какой-нибудь цвет в зависимости от модных трендов. Стилист пока не решил, какой оттенок он предпочтет в этот раз: "Посмотрю ближе к 31 декабря".

Представительницам прекрасного пола Владислав Лисовец посоветовал встретить Новый год в платье. Если позволяет фигура, то это может быть мини. Женщинам, которые не любят платья и юбки, стилист рекомендовал надеть брючный костюм свободного кроя.

"Брюки широкие в пол, закрывающие каблук, на высокой талии. В сочетании с простой белой футболкой и черным пиджаком. Цепь на шее. Неопрятно собранные волосы и яркая помада. Вот вам красивый, элегантный образ. Пиджак и брюки не должны быть облегающими. Брюки прямые, широкие, пиджак чуть великоват. Такая небрежность, как будто бы с мужского плеча", - сказал эксперт в области моды.

Для мужчин рекомендации схожие. По мнению нашего собеседника, строгий стиль в одежде не подходит для новогоднего праздника. Рубашку стоит надеть с трикотажным свитером, а пиджак - с футболкой. "Если джинсы, то не в облипку, потому что это все осталось в прошлом. Какой-то такой уютный, но чуть-чуть элегантный вид", - отметил Владислав Лисовец.

Отправляясь на корпоратив, стилист советует учитывать дресс-код. Однако он призвал ни в коем случае не надевать узкую одежду, стягивающую движения. "Не старайтесь себя затягивать! Во-первых, это не модно, а во-вторых, в новогоднюю ночь, когда нужно двигаться, кушать, пить и отдыхать, пытаться залезть во что-то облегающее, сковывающее - это очень странно. Больше драйва, больше легкости и объема, широкие плечи, украшения. Любая Крыса позавидовала бы всяким женским цацкам, блестяшкам. Главное, не переборщить, чтобы не превратиться в новогоднюю елку", - считает Лисовец.

Если вы отмечаете Новый год в домашней обстановке, то все равно постарайтесь выглядеть нарядно. Красивое платье, макияж, каблучок - такая одежда создает особую атмосферу. "Это даст вам настроение праздника. Получить праздник в тапочках гораздо сложнее, чем на каблуках или в туфлях. И обязательно наденьте что-то новое. Это могут быть носки, нижнее белье или, может быть, платок в кармане. Хотя бы для символики что-то новое обязательно должно быть", - рассказал Владислав Лисовец.

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