Путин одобрил перевод трудовых книжек в электронный формат

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года

Федеральный закон об электронных трудовых книжках в России подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ вносит изменения в Трудовой кодекс, федеральный закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования", а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек правительство внесло в Госдуму в июле. Поправки в Трудовой кодекс устанавливают способы получения работником сведений о трудовой деятельности. Их можно будет получить на бумажном носителе или в электронной форме как у работодателя по последнему месту работы, так и в МФЦ, в Пенсионном фонде или на портале госуслуг.

Работодатели обязаны до 30 июня 2020 года уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве. Сотрудник, в свою очередь, должен в заявлении сообщить о своем выборе: оставить ли ему книжку старого образца или же перевести ее в электронную форму. Если заявления не поступит до 31 декабря 2020 года, записи будут вестись как и раньше, в бумажном документе.

Гражданам, которые впервые поступят на работу после 31 декабря 2020 года, сразу заведут электронную трудовую книжку. Документы старого образца с этого времени оформляться не будут.

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