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Россиянке сломали нос в самолете из-за пролитого кофе

16:45
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

По факту инцидента проводится доследственная проверка

Женщина, летевшая из Гоа в российскую столицу, пострадала на борту самолета из-за того, что пролила кофе на пассажира. По данным СМИ, мужчина разбил попутчице нос.

По прилету в аэропорту "Внуково" мужчину задержали полицейские. Женщину доставили к медикам, передает "Интерфакс". Отмечается, что инцидент произошел еще 14 декабря, однако известно о нем стало только сейчас.

Ранее в аэропорту Новосибирска задержали двух мужчин, устроивших пьяный дебош во время посадки на рейс в Таиланд.

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Женщина в самолете
Женщина в самолете
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