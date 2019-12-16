Часами стоявший на гречке мальчик из Омска попросился к маме

Отчима-истязателя отдали под суд

В Омске прошло первое судебное заседание по резонансному делу об истязании 8-летнего мальчика его отчимом и матерью. Свою вину они признали лишь частично, продолжая настаивать на том, что их методы воспитания не имели ничего общего с жестоким обращением. На деле же чудовищные наказания, которым регулярно подвергался ребенок, больше походили на средневековые пытки. Его заставляли часами стоять коленями на гречке, из-за чего крупинки вросли в кожу. Удалить их удалось только хирургическим путём.

Алина Юмашева и Сергей Казаков когда-то жили вместе. Теперь проходят обвиняемыми по одному уголовному делу. Но один в следственном изоляторе, а женщина под подпиской о невыезде. Истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка - это статьи Уголовного кодекса, по которым обвиняют подсудимых. Хотя они, видимо, считали, что восьмилетнего мальчика - сына Алины, Казакову он приходился пасынком, они как раз таки воспитывают. И методы самые действенные и правильные.

Видео истязаний следователи нашли в ноутбуке Сергея Казакова. Мать ребёнка разрешила, а её сожитель оторвался по полной. За то, что не слушался, задерживался на прогулке, не делал уроки - ребёнка в угол, на колени, на гречневую крупу, которая острыми краями впивалась в кожу. Видеозаписи Сергей Казаков делал специально. Чтобы потом убедиться, что ребёнок стоял на гречке все отведенное время.

"Время было достаточно длительное: от одного часа до девяти часов. Были следователями установлены случаи, когда ребенка ставили коленками на гречневую крупу на протяжении всей ночи. При этом родители спокойно спали в соседней комнате", - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области по взаимодействию со СМИ Лариса Болдинова.

И ребёнок стоял. Плакал от боли и обиды, но стоял. Видимо, настолько сильным был страх перед отчимом, а в родной маме он защиты не видел.

11 мая на даче, когда он был дома один и, по обычаю, наказан, скорей всего, ещё и от голода - не ел четыре дня, мальчик решил сбежать. Увидел на улице соседей и у посторонних людей попросил о помощи. В больнице пришлось даже делать операцию, чтобы удалить всю гречку и гнойное воспаление. И ещё три недели стационарного лечения. Сегодня в омском суде - первое заседание по существу, выступали свидетели.

"Он поступил в таком состоянии испуганном. Мы сами-то были в шоке. Я сорок три года работаю, и первый раз с таким встречаюсь обращением. Еще была такая фраза у него, я возле него вот так рядышком стояла, а он говорит: "Тётенька, а меня возьмут в хорошую семью", - рассказала медсестра хирургического отделения детской городской больницы №3 Людмила Шарапова.

Сейчас мальчик опять живёт с мамой, но без отчима, который в следственном изоляторе. Да и эта семейная пара уже распалась. Женщину пока не лишили родительских прав. После больницы мальчик некоторое время находился в реабилитационном центре. Потом сам попросился к маме. Сейчас органы опеки не видят причин изолировать друг от друга мать и сына. У них хорошие отношения. Семья находится под патронажем. Ну а бывший отчим полностью вины так не признал. Мол, делал всё это ненамеренно. И ни слова раскаяния за детские слёзы. Ни от него, ни от мамы.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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