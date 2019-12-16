В России оценили рейтинг самых могущественных стран

США составили рейтинг самых могущественных и влиятельных стран мира

Россия сохранила свои позиции в рейтинге самых могущественных держав мира. Наша страна на втором месте после США, в ТОП-3 также вошел Китай. Ежегодно этот рейтинг составляет влиятельное американское издание U.S.News & World Report. Эксперты учитывают и влияние лидера государства на международной арене, и военную мощь, и данные по экономике, участие в альянсах. Все эти данные говорят о том, что Россию ну никак нельзя назвать региональной державой, о чем так настойчиво твердил предыдущий президент США.

Рейтинг самых мощных и влиятельных стран планеты, который издание U.S.News публикует ежегодно, честно говоря, не стал сенсацией. По сравнению с 2018-м первая десятка государств осталась неизменной. Как и тройка лидеров, среди которых первое место занимают США, второе - Россия, а третье - Китай, передает "ТВ Центр".

Список самых могущественных стран составлялся на основе сразу пяти характеристик: личность главы государства, активность на международной арене, экономический, политический и военный потенциал. Последний пункт применительно к России журналисты издания U.S.News выделяют особо, подчеркивая мощь и профессионализм российской армии.

"Если будут выполнены те грандиозные государственные программы перевооружения армии, то, я думаю, что через десяток лет в худшем случае, а, может быть, и раньше мы сможем говорить с Америкой о том, что у нас армии, равные по мощи", - рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Все это особенно контрастирует со словами прежнего американского президента Барака Обамы, который в 2015-м уверял мир, что экономика России разорвана в клочья, а годом ранее называл нашу страну региональной державой. Профессиональные же эксперты уже тогда прекрасно понимали, что Россия вернулась в мировую политику. А её армия уже не та, что прежде.

Кампания в Сирии доказала многое. И то, что Москва умеет прекрасно планировать военные операции, добиваясь поставленных целей с минимальными жертвами. И то, что российское оружие ничуть не уступает американскому. А по ряду направлений даже серьёзно его превосходит. Взять те же гиперзвуковые ракеты, которых пока нет ни у кого в мире, кроме России.

"Новая система "Авангард" неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа", - сказал Путин.

На днях в Алтайском крае и Иркутской области на боевое дежурство заступили новейшие комплексы "Ярс". А к 2024-му году РВСН обещает заменить все советские ракеты на современные "Сарматы" и "Авангарды", которые как раз и оснастят гиперзвуковыми блоками. В США разработка подобного оружия только ведется и потому Вашингтон сейчас оказался в непривычной для себя роли догоняющего, что американцы уже открыто признали.

"Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия", - отметил министр обороны США Марк Эспер.

Впрочем, резонные опасения американцев вызывают не только "Авангарды", "Ярсы" и "Сарматы", но российские комплексы С-400. Вот что по поводу них писала американская Wall Street Journal, после того, как эти ЗРК появились в Сирии.

"Российский ракетный комплекс ПВО С-400 влияет на планы США и их союзников в потенциальных горячих точках, что уже подтвердилось в Сирии. Радар, используемый в С-400, может обнаруживать даже самые новейшие самолёты-невидимки, в том числе американские F-35", - пишет WSJ.

О том, что С-400 лучший в мире противовоздушный комплекс, говорит и растущий портфель заказов. Среди покупателей Китай, Индия, а также Турция, член НАТО, которую тот же Вашингтон буквально принуждал отказаться от покупки российского оружия.

"До тех пор, пока С-400 находятся в Турции, под контролем Турции, F-35 в эту страну поставляться не будут. Это выбор Эрдогана, и он прекрасно понимает его последствия", - отметил глава комитета по международным отношениям Сената США Джеймс Риш.

Эти последствия предполагают еще и санкции, которыми Вашингтон грозит Анкаре. Там, правда, тоже в долгу оставаться не собираются, обещая в случае их принятия закрыть для американцев сразу две военных базы, располагающиеся на территории Турции.

"Решение о закрытии базы Инджирлик принадлежит нам. При необходимости мы закроем её для США, как и военную базу Кюренджик. В случае если санкции вступят в силу, Турция не будет молчать и даст необходимый ответ исходя из принципа взаимности", - сказал Эрдоган.

И сломить Эрдогана американцам вряд ли удастся. Они так часто без разбора применяли свои санкции, что этот инструмент попросту перестал кого-либо пугать. Да, и работать эффективно тоже. И пример России тут крайне показателен. Российская экономика, хоть медленно, но продолжает расти. А в списке лучших стран, по версии все того же издания U.S.News, наша страна поднялась еще на два пункта, заняв 24 место. И в этом плане нам, конечно, еще есть куда стремиться.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"