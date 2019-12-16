Самый охраняемый дом в Лондоне ограбили на 50 миллионов фунтов

Британская общественность в шоке

Драгоценности на 50 миллионов фунтов стерлингов исчезли из самого охраняемого дома в Лондоне. Особняк принадлежит британской телеведущей, дочери бывшего владельца компании "Формула-1" Тамаре Экклстоун.

Несмотря на серьезную репутацию здания, в котором постоянно находится охрана, дом телеведущей "обнесли" меньше чем за час. Сама Экклстоун с семьей отсутствовала – отправилась на отдых.

По предварительным данным полиции, в доме оставался лишь один сотрудник охраны. Преступники проникли в дом со стороны заднего двора. Сторож заметил их только тогда, когда они уже перелезали через забор, унося с собой ценности.

"Кража шокировала всех, потому что этот дом считался одним из самых охраняемых в Лондоне, он располагается в безопасном районе", — приводит комментарий представителя телеведущей британская The Sun. По его словам, исчезли все драгоценности, которые Экклстоун хранила в сейфе, расположенном в гардеробной. Полиция пока не напала на след грабителей.

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