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Собчак затравили за серьги с ликом Христа

17:12
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Телеведущую обвинили в богохульстве

Очередная эпатажная выходка Ксении Собчак вывела из себя пользователей Сети. Телеведущая опубликовала в Instsagram фотографию, на которой она щеголяет крупными серьгами. Украшения представляют собой иконы с изображением лика Иисуса Христа.
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Представление светской львицы о прекрасном серьгами не ограничились. На голове у телеведущей – шапка с вышитым бисером двуглавым орлом. "Воскресно-имперское", — подписала журналистка снимок

Новый имидж телезвезды подписчиков удивил. "Православненько, Ксения. Что дальше? Пятеро детей, воскресная школа, пасхальные посты?" — спросил журналистку один из комментаторов.

Большинство пользователей, в основном верующих, фотография возмутила. Телезвезде указали, что Бог ее за такое поведение накажет. "Пиариться на религии, оскорбляя чувства людей, некрасиво и недостойно. Ставьте лайк, если согласны". "Согласна, богохульство", "Вас бог покарает за такие сережки, совсем стыда нет! Имейте хоть уважение к верующим!", "Святотатство", комментируют снимок подписчики. Пользователи пришли к заключению, что со вкусом у Собчак большие проблемы.  

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