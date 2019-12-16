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В РЖД решили отдохнуть 31 декабря

17:49
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Сотрудники компании также могут взять 3 дня за свой счет

Руководство РЖД поддержало просьбу сотрудников компании и разрешило им взять выходной 31 декабря. В сообщении компании – одна оговорка: должен быть обеспечен "непрерывный производственный процесс и соблюдение безопасности движения поездов".
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Как сообщает РЖД-ТВ, в преддверии праздника железнодорожники по желанию смогут взять до трех дней каникул в декабре за свой счет. В то же время, подчеркивается, что решение принимается сотрудниками добровольно, без каких-либо убеждений или принуждений.

"Нужно рассмотреть возможность, технологическую в первую очередь, отсутствия работника 31 декабря или в другие дни, когда он захочет, и не препятствовать такому желанию. Но ни в коем случае не заставлять, не принуждать", - заявил в интервью телекомпании начальник департамента по мотивации труда Владимир Никитин.

Депутаты от ЛДПР недавно внесли в Госдуму законопроект с предложением сделать 31 декабря выходным.

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