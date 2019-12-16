Экс-депутат Верховной рады проклял "бандеровскую власть"

2014 год политик назвал роковым

Украинцы в 2014 году совершили роковую ошибку. Они доверились антироссийской пропаганде режима, который захватил власть. В результате Украина за 5 лет пришла в упадок, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Россия же тем временем завершает такие масштабные проекты, как Крымский мост. А ведь в Крым могли бы ходить украинские поезда, регион могла бы питать вода из Днепра, а Россия и Украина могли бы построить мост через Керченский пролив вместе, рассуждает экс-депутат в видео, размещенном на его Youtube-канале.

"Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего", — написал политик в описании к видео.

Мост через Керченский пролив— самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по переправе президент России Владимир Путин открыл 16 мая прошлого года. Железнодорожное движение открыли в декабре.

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