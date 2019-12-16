Путешествие во времени: чем удивляет "Императорский маршрут" в Крыму

Как связаны Крым и Романовы?

В России набирает популярность новый туристический маршрут – императорский, который пролегает сразу через 20 регионов и включает все самые крупные достопримечательности, связанные с монаршей семьёй. Большой интерес для путешественников представляет Крым. На его земле осталось немало объектов, которые сохранили память о российских императорах, о том, как они отдыхали и работали.

Эти средиземноморские пейзажи, панорамные виды Черного моря и целебный воздух, которые сегодня так манят туристов, в середине 19 века привлекли и императорскую семью. Один из самых роскошных дворцов Крыма стал южной резиденцией для трех поколений Романовых, передает "ТВ Центр".

Внутренние дворики с пальмами, фонтанами и майолика с восточным орнаментом здесь сочетаются с самыми современными технологиями тех лет – водоснабжение, электроэнергия, отопление, телефонная связь. А в крупнейшем ландшафтном парке Южного берега удивительным образом уживаются крымские и экзотические растения.

Крым и Романовы - это история про духовную, материальную и культурную связь. Дворцы и парковые ансамбли, которые построили для императорской семьи и ее ближайшего окружения превратили серый скалистый берег Крыма в русскую Ривьеру и жемчужину Черного моря.

Чтобы прочувствовать это великолепие, Николай II дал указание проложить дорогу через склоны Южного берега. Царская тропа и сегодня уводит туристов туда, где в тени вековых дубов и сосен прогуливались императорская чета и великие князья.

Царская тропа проходит над поселком Ореанда – первые земли Романовых в Крыму. С крестовой скалы открывается вид на побережье, где раскинулись 6 имений связанных с императорской семьей. Эти дворцы поражают своим архитектурным разнообразием.

Белоснежный дворец Дюльбер с серебряными куполами и арабским орнаментом принадлежал внуку Николая I – князю Петру. В 1917 году за этими зубчатыми стенами от расправы анархистов спасались оставшиеся в живых члены семьи Романовых. А в советские времена здесь открыли одну из первых здравниц.

Императорский маршрут сегодня объединяет 20 регионов России. В Крыму это четырехдневное путешествие по историческим местам вслед за монархами. Это и Ханский дворец в Бахчисарае, где останавливалась Екатерина Великая, и Сказочный замок Александра III в Массандре, а еще десяток святых мест, храмов и монастырей. Организаторы рассчитывают не только на внутренний спрос, но и международный. В прошлом году этот масштабный проект уже представили в европейских столицах.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Крым.

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