Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

В России будет два варианта перерегистрации цен

В России будет запущен механизм обязательного снижения цен на жизненно важные лекарства в тех случаях, если их аналоги за рубежом продаются дешевле. Об этом заявил в понедельник Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

С будущего года Минздрав и Антимонопольная служба получат право самостоятельно снижать зарегистрированные цены без участия владельцев сертификатов на медикаменты. При этом не будут дешеветь лекарства стоимостью до ста рублей, а также вакцины, наркотические и психотропные средства, произведенные в странах Евразийского экономического союза. Впервые государство начнет перерегистрацию цен на препараты в детских формах.

"Теперь будет два варианта перерегистрации, первый вариант - добровольная перерегистрация, второй вариант - обязательная, когда государство просто берет на себя инициативу по перерегистрации цен. Если производитель завышает стоимость препарата в России по сравнению с зарубежной, то цена на это лекарство будет снижаться. Таким образом, мы будем стремиться к тому, чтобы снижать и общую стоимость препаратов", - отметил Медведев.

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