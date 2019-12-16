Официальный Вашингтон скрывает истинное число войск

Заявления Вашингтона о нескольких сотнях военных в Сирии не соответствуют действительности. Президент республики Башар Асад уверен, что Соединенные Штаты действуют через частные военные компании (ЧВК), и число наемников исчисляется тысячами.

"Если у них несколько сотен американских военных в Сирии, то в настоящее время у них тысячи, а может быть, десятки тысяч людей, которые работают в этих компаниях, и они участвуют в боях внутри Сирии. Поэтому трудно узнать истинное число, но, скорее всего, их тысячи", — заявил Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

Ранее американское командование сообщило, что в восточной части САР присутствуют около 500 американских военнослужащих. Как заявляли в Вашингтоне, они охраняют нефтяные месторождения от боевиков "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая группировка).

Однако, Башар Асад уверен, что США воруют нефть и продают ее Турции. Президент Сирии отметил, что Анкара и раньше закупала сирийскую нефть у террористов – теперь же просто сменился продавец.

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