ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сирии насчитали тысячи американских наемников

19:14
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Официальный Вашингтон скрывает истинное число войск

Заявления Вашингтона о нескольких сотнях военных в Сирии не соответствуют действительности. Президент республики Башар Асад уверен, что Соединенные Штаты действуют через частные военные компании (ЧВК), и число наемников исчисляется тысячами.
"Лучший президент США": Асад похвалил "прозрачного" Трампа

"Если у них несколько сотен американских военных в Сирии, то в настоящее время у них тысячи, а может быть, десятки тысяч людей, которые работают в этих компаниях, и они участвуют в боях внутри Сирии. Поэтому трудно узнать истинное число, но, скорее всего, их тысячи", — заявил Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

Ранее американское командование сообщило, что в восточной части САР присутствуют около 500 американских военнослужащих. Как заявляли в Вашингтоне, они охраняют нефтяные месторождения от боевиков "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая группировка).

Однако, Башар Асад уверен, что США воруют нефть и продают ее Турции. Президент Сирии отметил, что Анкара и раньше закупала сирийскую нефть у террористов – теперь же просто сменился продавец.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Американские наемники
Американские наемники
Американские солдаты
Американские солдаты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.