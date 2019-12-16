ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Приглашенных Зеленским российских журналистов не пустили на Украину

19:32
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Погранслужба считает, что они не смогли подтвердить цель визита

Российскому журналисту снова отказали во въезде на Украину – несмотря на то, что президент Незалежной 9 декабря призвал представителей российских СМИ приезжать в страну. Корреспонденту телеканала НТВ Алексею Чеботареву заявили, что он "не смог подтвердить цель своего визита".
Зеленский пошёл ва-банк после встречи с Путиным

"Третьему по счету корреспонденту НТВ отказали во въезде на Украину. На этот раз в Незалежную не пустили Алексея Чеботарева. Он не смог подтвердить цель своего визита на Украину", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

В сообщении отмечается, что ранее пограничники не пустили на Украину журналистов НТВ Александру Тонких и Сергея Савина. Первая, как выяснилось, в 2016 году посетила Крым. А второй также, по мнению погранслужбы Незалежной, не смог подтвердить цель своего визита.

Российским журналистам закрыли въезд на Украину несколько лет назад. Однако 9 декабря в Париже, на саммите "нормандской четверки", Владимир Зеленский призвал российских журналистов лично оценить обстановку в стране, напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.