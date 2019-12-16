Приглашенных Зеленским российских журналистов не пустили на Украину

Погранслужба считает, что они не смогли подтвердить цель визита

Российскому журналисту снова отказали во въезде на Украину – несмотря на то, что президент Незалежной 9 декабря призвал представителей российских СМИ приезжать в страну. Корреспонденту телеканала НТВ Алексею Чеботареву заявили, что он "не смог подтвердить цель своего визита".

"Третьему по счету корреспонденту НТВ отказали во въезде на Украину. На этот раз в Незалежную не пустили Алексея Чеботарева. Он не смог подтвердить цель своего визита на Украину", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

В сообщении отмечается, что ранее пограничники не пустили на Украину журналистов НТВ Александру Тонких и Сергея Савина. Первая, как выяснилось, в 2016 году посетила Крым. А второй также, по мнению погранслужбы Незалежной, не смог подтвердить цель своего визита.

Российским журналистам закрыли въезд на Украину несколько лет назад. Однако 9 декабря в Париже, на саммите "нормандской четверки", Владимир Зеленский призвал российских журналистов лично оценить обстановку в стране, напоминает ТАСС.

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