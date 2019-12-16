Россиянам решили выдавать шенгенскую визу сразу на 5 лет

Новые правила начнут действовать с 2020 года

Новые правила получения долгосрочных шенгенских виз вступают в силу с 1 января 2020 года. Поправки к визовому кодексу одобрил Совет ЕС минувшим летом. Теперь россияне смогут оформить сразу пятилетнюю визу.

При этом, как объяснил генконсул Италии Франческо Форте, никаких особых изменений не произошло – всего лишь улучшена организация процесса.

"Будут отрегулированы периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет. Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу", — цитирует Форте РИА Новости.

Совет ЕС принял поправки к визовому кодексу в июне. В соответствии с ними, многократную шенгенскую визу на год будут выдавать, если заявитель получил и законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет.

Двухлетний шенген можно получить, если в течение предыдущих двух лет использовал предыдущую многократную годичную визу. А для получения визы, действующей пять лет, в предыдущие три года надо использовать визу, действующую два года.

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