ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам решили выдавать шенгенскую визу сразу на 5 лет

20:11
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Новые правила начнут действовать с 2020 года

Новые правила получения долгосрочных шенгенских виз вступают в силу с 1 января 2020 года. Поправки к визовому кодексу одобрил Совет ЕС минувшим летом. Теперь россияне смогут оформить сразу пятилетнюю визу.
Германия выдала шенгенские визы жителям ДНР

При этом, как объяснил генконсул Италии Франческо Форте, никаких особых изменений не произошло – всего лишь улучшена организация процесса.

"Будут отрегулированы периоды длительности визы — на один год, два года и пять лет. Больше не будет виз на три года или четыре. Думаю, что москвичи, которые часто путешествуют по Европе, смогут рассчитывать сразу на пятилетнюю визу", — цитирует Форте РИА Новости.

Совет ЕС принял поправки к визовому кодексу в июне. В соответствии с ними, многократную шенгенскую визу на год будут выдавать, если заявитель получил и законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет.

Двухлетний шенген можно получить, если в течение предыдущих двух лет использовал предыдущую многократную годичную визу. А для получения визы, действующей пять лет, в предыдущие три года надо использовать визу, действующую два года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Женщина у входа в объединенный визовый центр
Женщина у входа в объединенный визовый центр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.