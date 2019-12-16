Болезнь Паркинсона научились лечить лекарством от рака

Препарат успешно прошел клинические испытания

Популярный препарат от рака крови оказался действенным при лечении болезни Паркинсона. О свойстве нилотиниба препятствовать формированию токсичных белковых молекул, считающихся главной причиной смерти нейронов, стало известно еще пять лет назад. Теперь же лекарство испытано на пациентах в клинических условиях.

"Наши наблюдения показывают, что пациенты, принимавшие нилотиниб, впоследствии лучше справлялись с тестами на подвижность и меньше страдали от различных проблем с качеством жизни, чем члены контрольной группы", - заявил профессор университета Джорджтауна Фернандо Паган. По его словам, это говорит о том, что препарат стабилизировал состояние больног – чего не наблюдалось в опытах с любыми другими лекарствами.

Ученые поясняют, что болезнь Паркинсона развивается в результате разрушения так называемой черной субстанции в мозге. Это особый отдел, который генерирует гормон удовольствия дофамин и направляет его в двигательные центры. Его разрушение приводит к тому, что человек начинает плохо двигаться, теряет баланс и испытывает боль при движении.

Природу развития болезни Паркинсона ученые до конца не понимают – соответственно, не знают, как хотя бы остановить ее развитие. Существующие препараты лишь подавляют некоторые симптомы на первых этапах развития. Однако исследования воздействия малых доз нилотиниба, в которых участвовали около 70 пациентов пожилого возраста, оказались успешными, передает ТАСС.

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