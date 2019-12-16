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Возросло число пострадавших в аварии маршрутки под Саратовом

20:57
  • понедельник
  • 16 декабря 2019

Два пассажира в тяжелом состоянии

Новые данные о серьезном ДТП в Саратовской области. По последней информации, число пострадавших в аварии возросло до пяти человек. Как сообщили в региональном минздраве, двое из них – в тяжелом состоянии.
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"По предварительным данным, было госпитализировано пять человек, все взрослые. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще три человека в состоянии средней степени тяжести. Они все находятся в одном из лечебных учреждений Энгельса, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря ведомства Анастасии Усовой.

Авария произошла 16 декабря около 11 часов по московскому времени в городе Энгельсе Саратовской области. Микроавтобус, следовавший по маршруту №416А, врезался в световую опору на улице Студенческая. В маршрутке находились 12 пассажиров.

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