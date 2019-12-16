Захарова высказалась об отказе Киева пропускать журналистов из России

Ситуация, по ее словам, напоминает сюжет советского фильма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Киева пропускать российских журналистов после приглашения президента страны Владимира Зеленского.

По ее словам, ситуация напоминает сюжет киноленты "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". "Видимо, боятся услышать: "А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось", - написала она в Facebook.

О том, что российскому журналисту снова отказали во въезде на Украину, ранее сообщал ТВЦ.Ru. Корреспонденту телеканала НТВ Алексею Чеботареву сообщили, что он якобы не смог подтвердить цель своего визита.

Напомним, на саммите "нормандской четверки", который проходил в Париже, президент Украины Владимир Зеленский призвал российских журналистов лично оценить обстановку в стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"