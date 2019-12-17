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Успех России в рейтинге могущественных стран назвали заслугой Путина

10:23
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Президент "накинул" стране очки, уверен эксперт Руслан Пухов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили рейтинг самых могущественных держав мира, где Россия заняла второе место после США. На вопросы ведущего Александра Голубева ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Руководство страны может накинуть стране кучу очков. Недостающие элементы у нас в России – это демография, например - компенсировал Владимир Путин. В Британии лидерство напоминает комедию ошибок – то Тереза Мэй, то Борис Джонсон", - сказал эксперт. По его мнению, рейтинг U.S. News & World Report "вполне справедливый".

Полный комментарий смотрите в видео:

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