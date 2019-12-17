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Появилось видео крупного пожара на складе мебели в Казани

08:25
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Огонь распространился на площади пяти тысяч квадратных метров

В Казани в ночь с понедельника на вторник тушили крупный пожар на складе мебельной фабрики. Локализовать его удалось лишь к утру. Огонь распространился на  площади пяти тысяч квадратных метров, возгоранию был присвоен третий уровень сложности.

Помещение принадлежит индивидуальному предпринимателю, передает "ТВ Центр". Там не были установлены противопожарные системы. А ближайший источник воды находится на расстоянии 600 метров через дорогу - это  серьезно осложняло работу спасателей.

В тушении были задействованы около 100 человек,  30 единиц техники. К месту ЧП был направлен пожарный поезд. Погибших и пострадавших нет. Сообщается, что в момент возгорания в здании не  было людей.

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