Орудия пыток и окровавленные матрасы: ужасающие находки из дома сектантов под Гатчиной

Соседи рассказали о многодетной семье из Ленобласти

В Ленинградской области расследуют шокирующее дело, в котором фигурирует многодетная семья из Гатчинского района.

Отца - 46-летнего мужчину подозревают в том, что он насиловал собственную дочь. Официальных подробностей пока крайне мало. Как сообщили в Следственном комитете, в частный дом, где проживает семья, сотрудники выехали после получения информации, что насилию регулярно подвергалась 13-летняя девочка.

Начался этот кошмар ещё в 2012 году, когда ребенку было пять лет. Мужчина задержан. По информации СМИ, в доме нашли окровавленные матрасы и внушительный арсенал: огнестрельное оружие, в том числе штурмовое, бронежилеты, пистолеты, рожки с патронами. В подвале находился тир. Предназначение некоторых комнат остается непонятным - они оборудованы металлическими лестницами, цепями и канатами. При этом соседи, по их словам, о происходящем в семье не догадывались, впечатление глава семейства производил положительное, передает "ТВ Центр".

"У нас у кого не спроси, очень порядочная семья: восемь детей, мать Света, отец Андрей. Они художники по-моему, очень порядочная семья, очень. Благовоспитанные дети все, а по воскресеньям всегда храм посещают Покровский в Гатчине", - рассказала соседка Наталья Пальцева.

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