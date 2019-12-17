Министру-русофобу из Эстонии грозит отставка

Март Хельме оскорбил нового финского премьера

Президент Эстонии извинилась перед финским коллегой за резкие высказывания главы МВД своей страны. Март Хельме - к слову, в прошлом дипломат - комментируя назначение Санны Марин на пост финского премьера, позволил себе оскорбительный выпад в её адрес, а также назвал других членов правительства Финляндии уличными активистами и неучами. Приносить извинения Хельме поначалу наотрез отказался. Но после того, как речь зашла о возможной отставке, передумал.

Северный переполох, устроенный главой эстонского МВД, вышел на уровень глав государств. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вынуждена была извиняться перед коллегой из Финляндии за слова своего министра внутренних дел. Это было сделано в ходе телефонного разговора. Соответствующее сообщение появилось на сайте президента Финляндии: "Разговор состоялся 16 декабря по инициативе эстонской стороны. Президент Нийнистё по просьбе Керсти Кальюлайд направил её извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и всему правительству Финляндии".

Марта Хельма, эстонского министра внутренних дел и по совместительству председателя Консервативной народной партии, очень взбудоражила новость о том, что 10 декабря премьер-министром Финляндии была избрана 34-летняя Санна Марин. Она стала самой молодой главой кабмина в мире.

С многократно высмеянной в анекдотах эстонской медлительностью 70-летний министр внутренних дел отреагировал спустя неделю. В эфире радиопередачи перемыл косточки премьеру соседней страны, во всей красе показав себя сексистом, снобом, да и просто хамом.

"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы на теле встают дыбом. В связи с этим я бы напомнил слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А здесь мы видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже пробились в члены правительства", - сказал он.

Примечательно, что эстонский министр привел цитату Ленина, из так ненавистного ему коммунистического прошлого. В советское время Хельме работал редактором журнала ЦК Коммунистической партии Эстонии "Пионер". Видимо, никакими сносами памятников стереть историю у эстонских политиков не получается даже в собственной голове. Хотя Март Хельме в свое время горячо поддержал демонтаж "Бронзового солдата" в Таллине. Выступал с требованием к России вернуть некие захваченные земли. Известен своими статьями, которые в нашей стране трактуются как антироссийские. Одни их названия говорят о многом: "Великий план Империи Зла".

Глава финского правительства Санна Марин ответила министру внутренних дел в социальных сетях. Выдержанно и достойно.

"Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребёнок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!" – написала она.

Санна Марин действительно выросла в очень бедной семье. Ещё учась в школе, девочка пошла работать сначала в пекарню, затем кассиром в универмаг.

В прошлом дипломат Март Хельме явно подзабыл деловой этикет и своими оскорбительными высказываниями спровоцировал как внутриполитический, так и межгосударственный скандал. На этом фоне оживились эстонские оппозиционные партии. Они требуют от премьера Юри Ратаса отставки главы МВД. А если тот не согласится, то грозятся инициировать вотум недоверия оскандалившемуся министру.

"Юри Ратас давно не контролирует происходящее в правительстве. Заявления Марта Хельме вредят международной репутации Эстонии. Это давно уже не внутриполитическая борьба, а ситуация, которая в целом позорит Эстонию", - написала в фейсбуке эстонский политик, председатель Партии реформ Кая Каллас.

Схожие заявления сделали все оппозиционные партии Эстонии. Правда, "позорит" страну, позволяя себе провокационные высказывания, глава МВД не в первый раз. Предыдущий вотум недоверия провалился. Правящая коалиция всеми силами прикрывает своих министров. Стандартное оправдание - мол, это было личное мнение, и оно не является официальной позицией Эстонии. Так случилось и на этот раз. Правда, теперь отставки министра потребовала и президент страны, ведь именно ей пришлось первой извиняться за якобы частное высказывание.

Сам глава МВД с характерной ему медлительностью принес извинения лишь ближе к вечеру понедельника, хотя изначально делать это наотрез отказался. Впрочем, никакого раскаяния в словах чиновника не прозвучало. Он просто свалил все на журналистов, которые якобы неправильно интерпретировали его слова.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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