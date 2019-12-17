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Как россияне будут отдыхать в 2020 году

08:41
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Выходных много не бывает

Замглавы Роструда Иван Шкловец рассказал, что в наступающем году россиян ждет восемь коротких рабочих недель.
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Первая рабочая неделя 2020 года станет двухдневной. После новогодних праздников россияне будут трудиться в четверг и пятницу - 9 и 10 января. 

День защитника Отечества подарит гражданам четырехдневную рабочую неделю. На работу придется выходить с 25 по 28 февраля. Неделя такой же продолжительности ждет россиян в марте по случаю Международного женского дня. 

В конце апреля наступит трехдневная рабочая неделя перед Днем труда. Затем грядет День Победы. Жители страны будут работать с 6 по 8 мая из-за переносов выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января.

День России тоже принесет короткую рабочую неделю.

Следующие длинные праздники наступят в ноябре в связи с Днем народного единства. На работу нужно будет выйти со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября, передает РИА Новости

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