Горбачев предсказал миру анархию и хаотичность

Экс-президент СССР осудил действия США

Бывший президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству.

Соединенные Штаты уже начали осуществлять задуманное путем выхода из системы договоров о контроле над ядерными вооружениями. Подобная политика недопустима, считает экс-президент.

"В современном мире гегемония одной державы невозможна... Если возникнет нестабильность в сфере обеспечения безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость", - цитирует Горбачева ТАСС.

Россия и США должны возобновить диалог по контролю ядерных вооружений и движение к безъядерному миру, уточняет "Газета.Ru".

Ранее Горбачев заявил, что опасается возвращения "холодной войны" и снял с себя ответственность за развал Советского Союза.

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