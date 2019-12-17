Горбачев предсказал миру анархию и хаотичность

Экс-президент СССР осудил действия США
Бывший президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству.
Соединенные Штаты уже начали осуществлять задуманное путем выхода из системы договоров о контроле над ядерными вооружениями. Подобная политика недопустима, считает экс-президент.
"В современном мире гегемония одной державы невозможна... Если возникнет нестабильность в сфере обеспечения безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость", - цитирует Горбачева ТАСС.
Россия и США должны возобновить диалог по контролю ядерных вооружений и движение к безъядерному миру, уточняет "Газета.Ru".
Ранее Горбачев заявил, что опасается возвращения "холодной войны" и снял с себя ответственность за развал Советского Союза.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"