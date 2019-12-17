Пугачева отказалась от участия в "голубых огоньках"

Фанаты опечалены

70-летняя певица Алла Пугачева отказалась участвовать в съемках новогодней программы для Первого канала.

"Алла Борисовна не будет петь в "новогодних огоньках", - сказала kp.ru Елена Чупракова, директор Примадонны. Почему артистка решила не появляться на экране в новогоднюю ночь, она не уточнила.

Журналисты предположили, что Пугачева просто устала от съемок и выступлений, ведь в уходящем году у нее было много работы: прощальный концерт в Москве, поездка в Минск, работа над фильмом "Тот самый концерт".

Отказ от участия в "огоньках" уже становится нормой для Аллы Пугачевой. В прошлом году она тоже не захотела поздравлять сограждан с Новым годом в телестудии. Правда, тогда по телевизору показали ее клип, записанный для прошлой новогодней ночи.

Нет никаких сомнений, что миллионы поклонников Пугачевой расстроены ее отказом от новогодних съемок. Они готовы лицезреть своего кумира в любое время дня и ночи. Как ни странно, эта новость опечалила даже тех, кому раньше казалось, что Примадонну слишком часто показывают в новогоднюю ночь. Среди них - член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, который в 2017 году создал петицию с просьбой усовершенствовать "голубые огоньки", где из года в год мелькают все те же лица. Тогда эта петиция вызвала большой скандал. Некоторые ошибочно посчитали, что Манукян призвал "изгнать" Примадонну из эфира.

"Доволен ли я, что Пугачевой не будет в "голубых огоньках"? Нет! - заявил Вадим Манукян ТВЦ.RU. - За эти три года я многое переосмыслил и понял, что каждому человеку в любом возрасте нужно не мешать в его творческой самореализации. Даже если речь идет о человеке, который долгие годы олицетворял российский шоу-бизнес. Алла Борисовна в любом случае останется легендой, а я не хочу оставаться человеком, который ее с ТВ "изгнал". Если она решила не выступать в "голубых огоньках", то это ее личное решение, которое я уважаю. Для меня главное, что Константин Эрнст прислушался к четверти миллиона россиян, которые просили изменить формат этого праздничного шоу. Теперь, уже третий год подряд, артисты выходят на улицы Москвы и не сидят в студии в Останкино. Появилось много новых лиц. Это здорово. Но и "старички" все также поют. Всем нашлось место!".

Отметим, что россиянам и без Пугачевой не придется скучать перед телевизором в ночь на 1 января. В съемках "новогоднего огонька" уже приняли участие София Ротару, Филипп Киркоров, Дима Билан, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте и многие другие. Звезды исполнят старые и новые песни не только из студии, но и с московских улиц.

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