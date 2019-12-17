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Разгадана загадка каменных истуканов на острове Пасхи

08:55
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Наследие предков не перестает удивлять

Археологи из Новой Зеландии, США и Чили разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи.

Ученые изучили две статуи Моаи, раскопанные в карьере Рано Рараку. Как оказалось, статуи должны были сохранять плодородие земель, пишет газета "Известия" со ссылкой на Phys.org.

Вероятно, Рано Рараку было самым плодородным местом острова. В древности это место было крупным сельскохозяйственным центром, где выращивали бананы, колоказию и батат.

Исследователи считают, что обнаруженные в карьере статуи не были предназначены для транспортировки и должны были остаться там, чтобы сохранить плодородие почвы.

"Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется", - отметила автор исследования Джоанна Ван Тилбург.

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