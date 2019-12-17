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Врач сообщил, что у Даны Борисовой произошел нервный срыв

09:14
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Телеведущая принимает препараты

Дана Борисова обеспокоила поклонников странными сообщениями в Instagram. По ее словам, в минувшие выходные бывший муж Максим Аксенов с полицией и медиками приехал к телеведущей и забрал дочку Полину.
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

В соцсети Борисова сначала жаловалась на проблемы с дочерью, а потом завила, что у нее украли собаку и больше переживала из-за щенка. При этом сообщения Даны были трудночитаемыми с множеством ошибок. Подписчикам показалось, что девушка была в неадекватном состоянии.

Прояснил ситуацию лечащий врач Борисовой. По его словам, у Даны произошел нервный срыв. "Доктор объяснил, что у Даны эмоциональная дисрегуляция. Дана неоднократно говорила о своём биполярном расстройстве, она принимает препараты", - заявили в окружении телеведущей.

Борисова не всегда справляется с эмоциями и выплескивает свои переживания в соцсети. "Насчёт возможного срыва: на данный момент точно нет фактов, что она употребляла алкоголь или наркотики", — цитирует "7Дней" знакомого Даны.

Напомним, 15 декабря Аксенов в сопровождении медиков и полиции пришел к Борисовой и потребовал отдать ему дочь. Как рассказала сама Дана, она наказала девочку, а та пожаловалась отцу. "Полина мою рукопись водой намочила, а потом испугалась и выбросила ее? Как бы вы поступили?" - посетовала Борисова.

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