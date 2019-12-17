Зеленскому не разрешили расширить полномочия

Это противоречит Конституции

Конституционный суд Украины (КСУ) не согласился с расширением полномочий президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Верховная Рада предприняла попытку закрепить в Конституции страны право Зеленского назначать руководителей Госбюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Однако КСУ признал этот законопроект неконституционным, пишет РБК-Украина. Текст решения суда будет обнародован 17 декабря.

ГБР - это новый правоохранительный орган на Украине, который занимается досудебным расследованием уголовных дел о военных преступлениях, а также о преступлениях, совершенных высшими должностными лицами, судьями, работниками правоохранительных органов. Возглавляет ГБР Роман Труба.

НАБУ – правоохранительный орган, который занимается расследованием коррупционных правонарушений высшими должностными лицами. Им руководит Артем Сытник.

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