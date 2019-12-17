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"Я рыдал весь концерт": Пригожина тронуло выступление Носкова

09:51
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Жизнь артиста на сцене

Продюсер Иосиф Пригожин, который много лет работал с певцом Николаем Носковым, заметил улучшения в состоянии артиста, перенесшего инсульт. 
Как живет Николай Носков после инсульта. Фото

"Если говорить объективно, Николай за год очень изменился в смысле прорыва. И если он будет лежать на пляже, как говорит Мазаев, в его жизни ничего не изменится. Он должен быть социально адаптированным, нужным в обществе. Нельзя бросать людей, когда они находятся в таком, скажем, незавидном положении", - заявил Пригожин в разговоре с nsn.fm

Таким образом продюсер прокомментировал недавнее высказывание Сергея Мазаева. Лидер группы "Моральный кодекс" выразил мнение, что артистам, у которых возникли проблемы со здоровьем, не стоит возвращаться на сцену. Лучше запомнить звезду во всей красе, считает он. "Я считаю, что он должен находиться с близкими, в семье, еще лучше - на курорте, в благоприятных для организма условиях", - сказал Мазаев. 

Иосиф Пригожин, в свою очередь, уверен, что концерт в Crocus City Hall пойдет на пользу Носкову. Он отдал должное организаторам шоу, которые рискнули, предоставив площадку артисту после инсульта. 

"Сцена - это их жизнь, - сказал Пригожин о таких музыкантах, как Носков. - Никто не хочет верить в старость, в болезни. Люди встают, идут и делают. Если они хотят это делать, им никто не может запретить. Лично я рыдал весь концерт". 

Напомним, в 2017 году Николай Носков перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. После этого у артиста диагностировали ишемический спинальный инсульт. Долгое время певец был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Врачи не верили, что Носков сможет полностью восстановить свою речь. 

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