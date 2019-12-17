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Как правильно шнуровать коньки

10:07
  • вторник
  • 17 декабря 2019

В Роскачестве дали несколько рекомендаций

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно покупать, хранить и ухаживать за коньками.

Все коньки можно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские. Первые три пункта – это инвентарь для профессионалов. Он стоит недешево и требует соответствующего ухода.

Поэтому тем, кто хочет несколько раз за зиму покататься пару часов, лучше купить любительские. Они имеют несколько вариаций: фигурного и хоккейного типа, а также фитнес-коньки, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Роскачества.

При выборе коньков стоит обратить внимание на жесткость - нога должна хорошо фиксироваться, особенно пятка и самый верх. Шнуровать ботинок нужно так, чтобы под шнурки нельзя было засунуть палец. В месте лодыжки шнуровку можно ослабить, чтобы не нарушать циркуляцию крови.

Не стоит покупать коньки на размер больше, так как это лишний слой скольжения между ботинком и ногой. "Лучше взять коньки с утеплителем и купить к ним тонкие термоноски", - объяснили специалисты.

После каждой прогулки лезвия коньков должны быть тщательно вытерты и храниться в мягких чехлах со впитывающим материалом. Рекомендуется регулярно затачивать коньки, а также просушивать стельки.

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