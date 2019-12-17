ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доклад по импичменту Трампа назвали оскорбительным и провальным

09:56
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Обвинение базируется на мизерном объеме данных

Комитет по судебным делам Палаты представителей Конгресса опубликовал полную версию доклада с обвинениями по импичменту Дональда Трампа. В документе 658 страниц.

Текст - компиляция того, что уже было сказано и опубликовано ранее. Ключевой эпизод, который вменяют Трампу демократы - давление на власти Украины. Якобы глава Белого дома вынуждал Киев провести расследование против сына своего главного политического противника - Джо Байдена.

Однако в докладе есть и так называемое особое мнение, отмечает "ТВ Центр". Авторы излагают альтернативную точку зрения, где говорится, что президент не злоупотребил своим правом, не препятствовал деятельности Конгресса, а объём данных, на которых базируется обвинение - настолько мизерный, что оскорбляет конституционный процесс импичмента.

Доклад, как ожидается, рассмотрят уже в среду. Впрочем, в Сенате, он, скорее всего, провалится. Большинство там принадлежит республиканцам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.