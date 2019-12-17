Доклад по импичменту Трампа назвали оскорбительным и провальным

Обвинение базируется на мизерном объеме данных

Комитет по судебным делам Палаты представителей Конгресса опубликовал полную версию доклада с обвинениями по импичменту Дональда Трампа. В документе 658 страниц.

Текст - компиляция того, что уже было сказано и опубликовано ранее. Ключевой эпизод, который вменяют Трампу демократы - давление на власти Украины. Якобы глава Белого дома вынуждал Киев провести расследование против сына своего главного политического противника - Джо Байдена.

Однако в докладе есть и так называемое особое мнение, отмечает "ТВ Центр". Авторы излагают альтернативную точку зрения, где говорится, что президент не злоупотребил своим правом, не препятствовал деятельности Конгресса, а объём данных, на которых базируется обвинение - настолько мизерный, что оскорбляет конституционный процесс импичмента.

Доклад, как ожидается, рассмотрят уже в среду. Впрочем, в Сенате, он, скорее всего, провалится. Большинство там принадлежит республиканцам.

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