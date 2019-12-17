Питт и Энистон провели вместе ночь

Источник оценил вероятность их воссоединения

Голливудская актриса Дженнифер Энистон устроила предновогоднюю вечеринку. На нее пришли такие звезды, как Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон и Джимми Киммел. Среди гостей был и Брэд Питт - бывший муж Энистон.

Журнал People опубликовал фото Брэда Питта на вечеринке. В кадр попали лишь туловище и нижняя часть лица знаменитости, однако журналисты уверяют, что это именно звезда "Бойцовского клуба".

По словам источников, Энистон и Питт сохраняют дружеские отношения. Актер пришел на мероприятие в 19 часов и остался до 23, когда почти все гости разошлись.

"Это была важная ночь для Джен. Самые значимые люди в ее жизни собрались вместе на праздник. Брэд органично вписался в эту компанию, и было вполне понятно, что он захочет прийти на вечеринку", - заявил собеседник издания, напомнив, что в феврале Брэд приходил на день рождения экс-супруги.

По его словам, Дженнифер Энистон и Брэд Питт едва ли снова будут вместе, несмотря на чаяния поклонников. Дело в том, что с момента развода они сильно изменились. Связывавшая их химия давно улетучилась. "Они прожили друг без друга дольше, чем вместе. Это такая древняя история", - сказал источник про роман Энистон и Питта.

Напомним, Дженнифер и Брэд поженились в июле 2000. Спустя пять лет они развелись. На этом настояла Энистон, узнавшая о романе Питта с Анджелиной Джоли. Их отношения начались на съемках фильма "Мистер и миссис Смит".

В 2011 году Энистон начала встречаться с актером Джастином Теру. Через четыре года они поженились. В феврале 2018 года супруги объявили о расставании.

Джоли и Питт разошлись еще раньше. В 2016 году актриса подала заявление на развод, обвинив мужа в пьянстве и рукоприкладстве.

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