Вменяем: историку Соколову провели основную экспертизу

Преподаватель осознавал, что делал в ночь убийства

Убивший аспирантку СПбГУ историк Олег Соколов признан вменяемым.

Основная часть психолого-психиатрической экспертизы завершена, эту информацию подтвердил адвокат обвиняемого. Специалисты выяснили, что доцент осознавал, что делал, когда убивал и расчленял свою возлюбленную, пишет telegram-канал Mash.

Во время экспертизы его держали в закрытой палате в московском СИЗО "Бутырка" под круглосуточным видеонаблюдением. Были проверены все показания родственников и медицинские заключения.

Теперь назначены дополнительные исследования, их результаты пока не известны.

Тем временем во Франции начали процедуру лишения историка ордена Почетного Легиона, пишет "Фонтанка". Она может продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет и является конфиденциальной. Соколов получил высшую награду в 2003 году за вклад в изучение французской истории и ее популяризацию.

7 ноября 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко застрелил из обреза ее сожитель, 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Доцент во всем сознался.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"