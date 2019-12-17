Что говорится в докладе об импичменте Трампа

Демократы опубликовали список претензий к президенту США

Рейтинг популярности Дональда Трампа вырос до 43%. Это данные последнего опроса, который провели в США. Деятельность американского президента одобряют всё больше избирателей, несмотря на скандал вокруг импичмента. А он, похоже, входит в завершающую стадию. Демократы опубликовали полную версию доклада, в котором изложили все претензии к главе государства.

Последняя формальность для голосования за импичмент действующего президента соблюдена. Документ длиной в 658 страниц опубликован на официальном сайте Палаты представителей. Пьеса в четырех актах, где подробно описана работа комитета, юридические основания по импичменту и последовательный список обвинений против Трампа. По сути - ничего нового в документе нет. Это своеобразный вывод того, что демократы озвучивали ранее.

"Своими действиями президент Трамп предал интересы собственной должности. Его тяжкие преступления подрывают нашу конституцию, а поведение продолжает ставить под угрозу нашу национальную безопасность и честный характер выборов. Палате представителей необходимо действовать в особо срочном порядке", - говорится в докладе.

Демократам всё не дает покоя "украинское дело". Цель номер один - доказать факт давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Это превышение полномочий, которое тянет на серьезное федеральное правонарушение. Перетягивание каната между двумя партиями уже давно перешло в позицию: все или ничего. Пока демократы по крупицам собирают все проступки действующего президента, республиканцы продолжают копать в отношении одного из главных соперников Трампа на предстоящих выборах - Джо Байдена. Адвокат Руди Джулиани вернулся из Киева с компроматом сразу на нескольких крупных фигурантов дела об импичменте. Анонсирует доказательство вины Байдена, а также факт взяточничества и отмывания миллионов долларов администрацией Обамы. Досталось и бывшему послу США на Украине Мэри Йованович.

"Эта женщина - коррупционер! Я вернулся в Штаты с целым перечнем доказательств, которые прольют свет на все ее деяния", - объявил адвокат. По словам Джулиани, экс-посол была в курсе всей теневой политики демократов на Украине и не только добровольно закрывала на все глаза, но и лично следила, чтобы все тайное таковым и оставалось. Тем, кто хотел прилететь в Вашингтон и рассказать свое мнение, просто отказывала во въезде в США и заворачивала визы. В Киеве информацию подтверждают - как минимум два бывших украинских генпрокурора Виктор Шокин и Юрий Луценко готовы свидетельствовать в отношении Йованович и бывшего вице-президента Джо Байдена. Президент Трамп в курсе заграничного турне Джулиани и полностью поддерживает своего адвоката.

"Он прекрасный человек, который любит свою страну. Он патриот и делает все во имя любви к Америке. Кроме того, Джулиани - великий борец с преступностью. Он на 100% знает, что делает", - сказал Трамп.

Политический сериал пока и не думает близиться к завершению. В Палате представителей большинство за демократами, поэтому, скорее всего, документ об импичменте получит одобрение. Но и это вовсе не означает, что Дональду Трампу в ближайшее время придется собирать вещи и экстренно покидать Овальный кабинет. Дело перейдет в Сенат, где большинство уже за республиканцами, которые действующего президента поддерживают, и голосовать за его отставку не собираются.

Александра Сергомасова, Илья Титов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"