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Опубликован архив о преступлениях финских нацистов в Северной Осетии

11:51
  • вторник
  • 17 декабря 2019

Правозащитники требуют найти и наказать этих людей

Финны, которые в годы Второй мировой войны добровольно вступали в ряды СС, участвовали в расстрелах гражданского населения и военнопленных, в том числе на территории СССР.

Такие данные опубликовал Национальный архив Хельсинки. Его сотрудники провели масштабное исследование. В общей сложности они изучили более 50 тысяч страниц исторических документов, передает "ТВ Центр".

В годы войны из финских добровольцев была сформирована отдельная дивизия СС "Викинг". В ней служили около полутора тысяч человек. Они участвовали в расправе над мирными жителями и военнопленными в Северной Осетии. В 1941 году в одной из деревень финские эсэсовцы казнили семь человек. Правозащитники требуют найти и наказать нацистских преступников.

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