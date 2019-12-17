Замерзающие в собственных домах россияне заставили чиновников попотеть

Видео, на котором люди укутывают теплотрассу одеждой, дошло до прокуратуры

Жители посёлка в Еврейской автономной области экстренно укутывают теплотрассы – собственной одеждой. В ход идёт всё возможное - одеяла и ковры, а также детские куртки и дублёнки. Старые отопительные системы не выдерживают 30-градусных морозов. Всему виной - недобросовестная фирма, которая не успела проверить магистрали к началу зимнего периода.

Это не инсталляция современных художников и не пристанище бездомных. Это попытки жителей небольшого посёлка Приамурский хоть как-то сберечь тепло в домах. Голые трубы на морозе остывают, поэтому батареи в домах ледяные, а из горячего крана течёт холодная вода. И чтобы донести тепло до квартир, жильцы начали самостоятельно решать проблему - обматывают теплотрассу всем, чем придётся.

Старые детские куртки, одеяла, дублёнки. Даже ковры пошли в дело. Трубы одеты богаче горожан, шутят местные жители. Правда, спасает это не так, как хотелось бы. Тёплые вещи и всё, что нашли на помойке, сохраняют тепло лишь на треть.

Но если теплосеть не укутывать, от мороза бетон в домах может деформироваться, признаются жильцы. Ночью столбик термометра опускается до минус 30 градусов. Да и сама магистраль не видела ремонта десятилетиями. От перепада температур трубы тоже могут начать разрушаться. Дома люди ходят чуть ли не в валенках, признаётся Елена Щербакова. Она даже связала свитер для собаки, потому что питомец трясётся от холода. Её соседка рассказывает, что в каждой квартире по 2-3 обогревателя. Согреваются всем чем можно, не жалея ресурсов.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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